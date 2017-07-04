Düzce'de 1,5 metrelik foseptik çukuruna düşen yavru köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de 1,5 metrelik foseptik çukuruna düşen yavru köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi C Blok'ta bulunan 1,5 metrelik foseptik çukurunda bir yavru köpeğin mahsur kaldığını fark eden motor ustası Gökhan Özen, durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kapan ile köpeği bulunduğu yerden çıkardı.



Ekipler, daha sonra yavru köpeği barınağa götürdü.