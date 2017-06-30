Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Murat Tok'un kullandığı 81 DS 577 plakalı otomobil ile Emrah Koç yönetimindeki 81 EN 981 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Akçaören mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yeliz Koç, Emrah Efe Koç, Şule Yerlikaya ve Taner Duman yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı