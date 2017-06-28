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Düzce'de kayıp kişinin cesedi bulundu

Düzce'de 21 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.

Düzce'de kayıp kişinin cesedi bulundu

 Düzce'de 21 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesinin Aydınyayla köyü sınırları içerisindeki ormanlık alana mantar toplamaya giden vatandaşlar, bir cesetle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, 8 Haziran'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve ekiplerce aranan Ömer Ezer'e ait olduğunu tespit etti.

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ezer'in yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yığılca #düzce
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