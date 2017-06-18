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Düzce'de otomobil takla attı: 5 yaralı

Düzce'de otomobilin takla atması sonucu, biri 2 aylık bebek 5 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil takla attı: 5 yaralı

Düzce'de otomobilin takla atması sonucu, biri 2 aylık bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunda Ankara istikametine giden Yunus Kaplan yönetimindeki 34 L 2260 plakalı otomobil, Beyköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, savrularak takla attı.

Kazada sürücü Kaplan ile otomobildeki Beyza Melis, Merve, Yurdagül ve iki aylık Yiğit Kaplan yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #tem otoyolu #düzce
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