Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Düzce'de otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Düzce'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Düzce'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda Düzce yönüne giden Ahmet Sağlam idaresindeki 54 KU 588 plakalı otomobil, Boğaziçi mevkisindeki kavşakta manevra yapan Barış Birinci'nin kullandığı 82 FF 932 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü Sağlam ile aynı araçtaki İlban (37), Hilal (12) ve Yusuf Sağlam (10) ile Altun Kaçan (59) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #otomobil #kamyonet #düzce #5 yaralı
banner863
Önceki Haber
Adana'da ırmağa giren iki kişi boğuldu
Sonraki Haber
Trump'ın FBI tarafından soruşturulduğu iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.