Düzce'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda Düzce yönüne giden Ahmet Sağlam idaresindeki 54 KU 588 plakalı otomobil, Boğaziçi mevkisindeki kavşakta manevra yapan Barış Birinci'nin kullandığı 82 FF 932 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Kazada sürücü Sağlam ile aynı araçtaki İlban (37), Hilal (12) ve Yusuf Sağlam (10) ile Altun Kaçan (59) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.