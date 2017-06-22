Düzce'de şarampole devrilerek ağaçta asılı kalan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veli Yazıcı idaresindeki 34 FL 566 plakalı otomobil, TEM otoyolu Ankara istikameti Büyük Melen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yaklaşık 60 metre şarampole devrildi.Yol kenarındaki ağaçta asılı kalan otomobildeki sürücü Yazıcı, Ali Aksu, Turgay Aksoy ve Tunahan Cepni araçta sıkıştı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ali Aksu, Turgay Aksoy ve Tunahan Cepni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada yaralanan Yazıcı, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Aksu, Aksoy ve Cepni'nin cenazeleri de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.