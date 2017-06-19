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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.A., F.Ö., A.G., U.D., Ö.Ç., E.K., M.A. ile V.H. gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ticareti kapsamında operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, teknik takip sonucunda 8 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #düzce
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