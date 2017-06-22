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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde farklı adreslerde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.Ç, R.A, A.G, M.A, E.K, U.D ve F.Ö'nün evlerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır 9 adet uyuşturucu hap, 27,5 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ö.Ç, R.A, A.G, M.A, ve F.Ö. tutuklandı, E.K ile U.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #tutuklama #düzce
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