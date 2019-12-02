Düzce'de yangın paniği

Düzce'nin Beyköy ilçesinde 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede büyüdü, tüm fabrikayı sardı.

Pazar günü olduğu için işçilerin izinde olduğu fabrikada facianın eşiğinden dönüldü.

Yaklaşık 5,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.

Yangının neden olduğu hasar "drone" ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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