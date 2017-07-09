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Düzensiz göçle mücadele

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son bir haftada 262 kaçak göçmen yakaladı

Düzensiz göçle mücadele

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 30 Haziran-7 Temmuz'da 262 kaçak göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde müdahalede bulundukları 7 olayda 262 kaçak göçmeni yakaladı.

Müdahale edilen olaylardan 4'ü Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, diğerleri ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşti.

Buna göre, Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Çeşme, Ayvacık ve Özdere'deki 4 olayda 181, Didim'de 47, Gelibolu'da bir, Kaş'ta da 33 kaçak göçmen Türk karasularında yakalandı.

Göçmenlerden 132'si karada yakalandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sahil güvenlik komutanlığı #içişleri bakanlığı #Düzensiz göçle mücadele
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