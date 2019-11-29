Eber Gölü'nün su seviyesi düştü

Doğal kaynaklar ve yağışlarla beslenen Eber Gölü'nün su seviyesi, son dönemde ciddi oranda düştü.

AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş yaptığı açıklamada Eber'in Türkiye'nin önemli göllerinden biri olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan göl kurumu tehlikesi ile karşı karşıya. Erimiş, bölgenin yaban hayatı çeşitliliği ve biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir alan olduğunu belirtti.

Kirlilik sorununun çözülmesi için arıtmayla ilgili ciddi önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Cengiz Erimiş, dip çamuru seviyesinin yükselmesinin de suyun azlığını ortaya çıkarttığını söyledi.



ulusal.com.tr