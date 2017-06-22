Çankırı'da eczacılar engellilere çeşitli medikal malzemeler hediye etti

Çankırı'da eczacılar engellilere medikal malzeme hediye etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törende engellilere, 26. Bölge Kastamonu Eczacılar Odası Çankırı İl Temsilciliği tarafından temin edilen tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yatak koruyucuları hediye edilirken, bir engelliye de protez için destek sağlandı.

Törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, Türk milletinin yardımsever bir millet olduğunu söyledi.

Bütün milletin birlik ve beraberlik içerisinde olmasının önemine vurgu yapan Yıldırım, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir felsefesini kendisine benimsemiş bir milletiz. Bundan dolayı gerçekten gururluyuz. Çünkü bizler acılarımızı da sevinçlerimizi de en üst noktada birlikte paylaşan bir topluluğuz, elimizi taşın altına koyan bir topluluğuz." diye konuştu.

Engelli vatandaşların önündeki engelleri kaldırabilmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Devlet olarak son zamanlarda gerçekten engellilerimize karşı en üst noktada hizmet veren bir hale geldik. Kendilerini asla unutmuyoruz. Bizler bugün sağlıklıyız ama yarın bizim de engelli duruma düşmeyeceğimizin bir garantisi yok. Bir saat sonrasının ne olacağını bilmiyoruz. Ne oldum değil ne olacağım felsefesine göre hareket edersek inşallah o zaman bu toplumda huzur, barış, güven, mutluluk, yardımlaşma duyguları içerisinde hayatımızı devam ettirmiş oluruz."

26. Bölge Kastamonu Eczacılar Odası Çankırı İl Temsilcisi Özlem Önel de eczacılar olarak engelli vatandaşların bazı ihtiyaçlarını karşılamak için destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Engelli vatandaşların sadece belirli günlerde değil hayatın her anında akıllarda olması gerektiğini vurgulayan Önel, "Bizler bugün engelli kardeşlerimize medikal malzemeler konusunda destek vermek istedik. Engelli kardeşlerimize 15 tekerlekli sandalye, 1 spastik tekerlekli sandalye, 1 çocuk puset sandalye, 1 akülü sandalye, koltuk değneği, yatak koruyucular ve 1 vatandaşımıza da protez yaptırması konusunda desteğimizi verdik." dedi.