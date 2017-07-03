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Edirne'de dolu ve sağanak

Yol kenarındaki ağacın devrilmesi nedeniyle bir kişi yaralandı

Edirne'de dolu ve sağanak

Edirne'de aniden bastıran dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu kentte, aniden başlayan yağış, kısa süreli dolunun ardından, fırtınayla birlikte sağanağa dönüştü.
Yağış ve rüzgar nedeniyle Kıyık Caddesi'nde devrilen ağaç, bir kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çatılarda hasar oluştu
Yağış nedeniyle bazı çatılarda hasar meydana gelirken, caddelerde oluşan su birikintileri de sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı.
Islanmamak için çaba sarf eden vatandaşlar ise dükkan ve binalara sığındı.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, yağışın geceye kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yağış #sağanak #meteoroloji
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