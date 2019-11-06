Edirne'de nehirlerin su seviyeleri düştü

Yurdun geniş bir kesimini etkisi altına alan yazdan kalma pastırma sıcakları, nehirlerin su seviyelerini olumsuz etkiledi. Edirne'den geçen nehirlerin yeterli yağış alamaması nedeniyle su seviyeleri düştü.

Bulgaristan'dan doğan Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi, hem havzalarında hem de Edirne'de yağış alamaması nedeniyle bazı yerlerde durma noktasına geldi. Su seviyesinin düşmesiyle kum adacıkları oluştu. Martılar bu adacıkları mesken tuttu.

Yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri’nin debisi saniyede 70 metreküp, Tunca Nehri ise saniyede 9 metreküp olarak kaydedildi. Yetkililer, tarımsal faaliyetler tamamlandığı için bu durumun herhangi bir sorun yaratmayacağını açıkladı.

Edirne'de yüksek hava sıcaklıklarının ay ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor.

ulusal.com.tr

