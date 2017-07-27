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Edirne'de sağanak yağış ve dolu olumsuz etkiledi

Edirne'de yağış nedeniyle araçlarda hasar oluştu, ekili alanlardaki tarım ürünleri zarar gördü.

Edirne'de sağanak yağış ve dolu olumsuz etkiledi

Edirne'de sağanak ve dolu nedeniyle araçlarda hasar oluştu, ekili alanlardaki tarım ürünleri zarar gördü.

Kentte aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kapıkule Sınır Kapısı mevkisinde etkili olan yağış bazı otomobil ve tırların camlarının kırılmasına neden oldu.

Bazı bölgelerde yaklaşık yumurta büyüklüğüne yakın olduğu görülen dolu araçların kaportalarına da ciddi hasar verdi.

Sınır kapısı yolu üzerindeki ayçiçeği ve mısır tarlalarında da zarar oluştu.

Kahramanmaraş'tan Almanya'ya ailesiyle dönen Ali Küpeli Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır kapısına yaklaştığı sırada dolu yağışının başladığını söyledi. Otomobilinin camının kırıldığını ve kaportasında ciddi hasar meydana geldiğini anlatan Kılınç, "Cam taktırdıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çocuklarım arabada çok korktu." diye konuştu.

Tır şoförü Hakan Ersavaş da havanın birden kararmasıyla yağmurla birlikte dolu yağışının başladığını ifade etti.

Tırın içerisinde dolunun dinmesini beklediğini dile getiren Ersavaş, tırın camı, rüzgarlığı ve aynasının kırıldığını kaydetti.
Tır şoförü Abdullah Abdullah ise tırın dorsesindeki sıfır araçların doludan zarar gördüğünü aktardı. Korktuğunu anlatan Abdullah, "Araçların kaportası hep ezildi. Sigorta karşılarsa yapılacak." dedi


Kaynak: AA
Etiketler; #edirne #yağış #Hasar
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