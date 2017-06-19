Edirne'de birlikte yaşadıkları torunlarının öldürdüğü iddia edilen yaşlı çift toprağa verildi

Edirne'de torunlarının öldürdüğü iddia edilen yaşlı çift toprağa verildi.

Zeynel (74) ve Firdevs Selçuk (74) çiftinin cenazeleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınarak Lalaşahin Paşa Camisine getirildi.

Yaşlı çift öğle vaktinde burada kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

Bu arada babaanne ve dedesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan torun Oğuzhan Selçuk da kan örneklerinin alınması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine polis eşliğinde getirildi.

Annesi vefat eden ve babasının terk etmesi sonucu 3 yaşından bu yana babaanne ile dedesiyle yaşayan Oğuzhan Selçuk'un (22) Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine verdiği ifadede kendisine büyü yapan metafizik varlıkların cinayeti işlediğini ifade ettiği öğrenildi.

Cinayet öncesi gözlerine sürme çektiği gözlenen Oğuzhan Selçuk'un ifadesinde herkesin ölümü sonrası huzuru bulacağını belirterek, "Dedemi bıçakladığımda içinden kurtlar çıktı, babaannemin de içinden yılan çıktı." dediği belirtildi.



Olay

İddiaya göre, 1. Murat Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Zeynel (74) ve eşi Firdevs Selçuk (74) birlikte kaldıkları torunları Oğuzhan Selçuk (22) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan Selçuk, mutfaktan aldığı bıçakla dedesi ve babaannesini çeşitli yerlerinden yaralayarak evden çıkmıştı.

Apartmanın önünde halası Çiğdem Selçuk ve kuzeni Barış Esendemir ile karşılaşan şüpheli, bu kişileri de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede dede ve babaannenin öldüğünü belirlemişti.



Ağır yaralanan Çiğdem Selçuk ve Barış Esendemir ise sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Öte yandan olay sonrası bir internet kafeye giden şüpheli Selçuk, bilgisayarda oyun oynarken polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.