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Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

Havsa ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikri Bozdemir'in (55) kullandığı 34 AC 3076 plakalı hafif ticari araç, Oğulpaşa köprüsü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü Bozdemir ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Bozdemir (51), Nazike Yıldız (70) ve Hasan Yıldız (72) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Köprü #havsa #4 yaralı
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