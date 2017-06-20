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Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir grubun pazar aradığı bilgisine ulaşan Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin peşine düştü.

Alıcı gibi davranan bir polis, uyuşturucu tacirleriyle pazarlık yaptı. Şebeke, müşteri zannettiği polise numune olarak 10 gram eroin verdi. Bunun üzerine İstanbul'da düzenlenen operasyonda Bulgar vatandaşları G.N.T, V.A.V. ve G.H.S, Gürcistan vatandaşı , Suriye vatandaşı M.S.M, İran vatandaşı E.E, yanlarında bulunan uyuşturucu süsü verilmiş, 25 kilograma yakın kahverengi koli bantlarına rulo şeklinde sarılmış açık kahverengi maddelerle yakalandı. Maddenin eroin olmadığı anlaşıldı.

Edirne'ye getirilen zanlılar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #gözaltı #edirne
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