Edirne'de yunus ekibinin kullandığı motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Edirne'de yunus ekibinin kullandığı motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ali Aslan'ın kullandığı 22 BA 577 plakalı minibüs ile bir hırsızlık olayına giden yunus ekibinin kullandığı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı.



Kazada yaralanan 2 polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.