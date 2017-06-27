TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...

Edirne'de yunus ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Edirne'de yunus ekibinin kullandığı motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Edirne'de yunus ekibi kaza yaptı: 2 yaralı

Edirne'de yunus ekibinin kullandığı motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Aslan'ın kullandığı 22 BA 577 plakalı minibüs ile bir hırsızlık olayına giden yunus ekibinin kullandığı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 polis, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yunus ekibi #yaralı #Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi #kaza #emniyet #ambulans
Önceki Haber
İkizleri bıçaklı kavga ayırdı
Sonraki Haber
Babasını öldürdü, ağabeyini yaraladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.