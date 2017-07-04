Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Cavit Demirsöken idaresinde 22 RB 413 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu Kozköy Kavşağı'nda yoldan çıkarak tarlaya düştü.
Kazada yaralanan sürücü Demirsöken ile araçta bulunan İbrahim Çakmak, Seyit Yetişkin, Burak Hızır Kepçeci, Talat Uydacı, Ramadan Uydacı, Arif Aktaş Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.