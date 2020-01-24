Edirne'li çiftçiler verimin düşmesinden endişe ediyor
Edirne, son yılların en kurak kışını yaşayor. Çiftçiler, kar ve yağmur olmaması halinde ürün veriminde büyük düşüş olacağını söylüyor.
YURT 24.01.2020, 17:24
Kurak geçen kış çiftçiyi endişelendirdi.
Edirne'de son yılların en kurak kışını yaşayan çiftçi, tarlalara gübre atamadı.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Arabacı, ocak ayının ilk defa çok kurak geçtiğini, bunun da çiftçiyi ve verimi olumsuz etkilediğini belirtti.
Arabacı, yağışların gelmesiyle çiftçilerin gübre atımına başlayacağını ifade etti.
ulusal.com.tr
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