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Edirne ve Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu

Meteoroloji uyarılarının ardından, beklenen sağanak yağış Edirne ve Sinop'ta etkili oldu. 30 dakika süren yağmurda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evleri de su bastı.

Edirne ve Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu

Edirne ve Sinop'ta sağanak yağmur etkili oldu. 

Keşan ilçesinde akşam üstü başlayan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı. 

Sinop'un Boyabat ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. 

Belediye ekipleri, özellikle Kumluk, Yıldız ve Camikebir mahallerinde yağış sebebiyle tıkanan rögarları açmak ve evlere dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kent merkezinde bulunan bazı otoparklardaki araçlar da suya gömüldü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #edirne #Sinop #yağmur
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