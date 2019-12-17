banner1199

banner1197

Edirne'de 409 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de illegal yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 409 düzensiz göçmen yakalandı.

YURT 17.12.2019, 17:47 17.12.2019, 18:04
Edirne'de 409 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Somali, Fas, Irak, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Pakistan, Suriye ve Cezayir uyruklu 409 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
#edirne #göçmen #jandarma #düzensiz göçmen
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P