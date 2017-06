İlk deprem şokunu 12 Haziran’da 6.2 ile yaşayan İzmir, dün yine sallandı. Sabah 05.48’de Karaburun açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Son 10 günde bölgede bin 200’ü aşkın artçı yaşandı. Ege Denizi'nde bu sabah saat 07.12'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 10.13'te Ege Denizi merkezli bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; yerin 11.2 km derinliğinde olan depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 07.12'de Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 8.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde mal ve can kaybı olmadı.





DEPREM BÖLGEYİ BIRAKMIYOR



İzmir'de 10 gün önce yaşanan ve büyük paniğe neden olan 6.2'lik depremin ardından dün sabaha karşı 05.48'de yine Karaburun açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir Karaburun açıklarında dün sabaha karşı saat 05.48'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremi en çok Karaburun ilçesinin Tepeboz köyünde yaşayan vatandaşlar hissetti. Yataklarından korkuyla uyanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Deprem İzmir çevresinde de kısa süreli panik yarattı. İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can veya mal kaybı olmadığını söyledi.



MANİSA DA SALLANDI



Manisa'da da dün saat 11.56'da merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 6.95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Son 10 gün içinde Ege Denizi'nde irili ufaklı bin 200'ü aşkın artçı deprem meydana geldi. 12 Haziran'da vatandaşları sokağa döken 6.2 büyüklüğündeki deprem İzmir'de büyük korkuya neden olmuştu. Deprem nedeniyle İzmir'de can ve mal kaybı yaşanmazken, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bir kadın çöken evin enkazında kalarak hayatını kaybetmişti. Çok sayıda evin hasar gördüğü depremde 12 kişi ise yaralanmıştı. Öte yandan Güney Amerika ülkesi Guatemala açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin açtığı zararla ilgili açıklama yapılmadı. (Sabah-CNN Türk))