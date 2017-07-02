Bölgedeki bunaltıcı sıcak hava dalgası yarından itibaren etkisini kaybedecek

Ege Bölgesi'nde, bunaltıcı sıcak hava dalgası yarından itibaren etkisini kaybedecek.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisindeki Ege Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık geçti.

İzmir'de sıcaklık 41 dereceye kadar ulaştı. Bunaltıcı sıcaklık kentin iç kesimlerde daha fazla hissedildi. Tire ilçesinde termometreler 45 dereceyi gördü.

Hava sıcaklığı Aydın'da 45, Manisa'da 44, Uşak'ta 38, Denizli'de 36, Balıkesir'de 39 derece olarak ölçüldü.

Dün Çanakkale'de 39 dereceye ulaşarak rekor seviyeyi gören sıcaklık, kentte bugün de 39 dereceye ulaştı.



Yarından itibaren etkisini kaybedecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunaltıcı sıcak havanın yarından itibaren etkisini yitireceğini söyledi.

Sıcaklığın yarın İzmir'de 4 derece düşeceğini kaydeden Gültekin, salı günü de 5 derecelik bir azalışla 32 derece seviyelerine gerileyeceğini ifade etti.

Gültekin, salı günü sıcaklıkların mevsim normallerine geleceğini aktararak, Balıkesir ve Çanakkale ile Manisa'nın kuzey ilçelerinde yağmur beklendiğini bildirdi.

Gültekin, çarşambadan itibaren sıcaklıklarda artış olacağını ancak bunun ciddi boyutlara ulaşmayacağını sözlerine ekledi.