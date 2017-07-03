Hafta sonu Ege'de hava sıcaklıkları uzun yıllardır kaydedilen en yüksek değere ulaştı

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hafta sonu hava sıcaklıkları rekor kırdı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cumadan pazara kadar Kuzey Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgasının bölgeyi etkisine aldığı anımsatılarak, sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.

Bu dönemde bazı merkezlerde uzun yılların ekstrem değerlerine ulaşıldığı, yer yer bu değerlerin de aşıldığı vurgulanarak, sıcaklık tablosuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:

İL/ İLÇE

Uzun Yıllar Kaydedilen En Yüksek Hava Sıcaklıkları

Cuma ve Hafta sonu Ölçülen En yüksek Sıcaklık

Tarihi

°C

Tarihi

°C

Çanakkale (Merkez)

23.07.2007

39,0

01.07.2017

39,0

Balıkesir (Merkez)

12.06.2001

40,0

30.06.2017

41,6

Manisa (Merkez)

28.06.1982

41,8

30.06.2017

42,1

Aydın (Merkez)

27.07.1987

44,6

02.07.2017

44,8

Kemalpaşa / İZMİR

27.07.1987

41,8

02.07.2017

43,0

Bayındır / İZMİR

19.06.2016

44,8

30.06.2017

45,2

Bayındır / İZMİR

15.07.2016

41,9

02.07.2017

45,6

Tire / İZMİR

20.06.2016

42,9

30.06.2017

44,1

Torbalı / İZMİR

27.07.1987

45,1

02.07.2017

45,8

Seferihisar / İZMİR

23.06.2007

40,0

30.06.2017

40,0

Ayvalık / BALIKESİR

27.07.1987

40,4

01.07.2017

41,3

Edremit / BALIKESİR

26.07.2000

42,8

01.07.2017

43,3

Burhaniye / BALIKESİR

24.07.2007

43,1

01.07.2017

43,2

Akhisar / MANİSA

27.06.2007

43,3

30.06.2017

44,7

Akhisar / MANİSA

30.07.2015

44,7

02.07.2017

45,2

Sarıgöl / MANİSA

17.07.1984

41,2

02.07.2017

41,3

Köprübaşı / MANİSA

26.06.2007

42,1

30.06.2017

42,2

Gölmarmara / MANİSA

27.07.1987

43,2

02.07.2017

45,0

Saruhanlı / MANİSA

27.07.1987

42,0

02.07.2017

44,6

Gördes / MANİSA

27.07.1987

40,5

02.07.2017

42,4

Nazilli / AYDIN

19.07.1973

44,8

02.07.2017

46,3

Didim / AYDIN

15.06.2000

39,5

30.06.2017

39,9

Germencik / AYDIN

07.07.1988

43,3

02.07.2017

43,5





