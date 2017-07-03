İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hafta sonu hava sıcaklıkları rekor kırdı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cumadan pazara kadar Kuzey Afrika üzerinden gelen kuvvetli sıcak hava dalgasının bölgeyi etkisine aldığı anımsatılarak, sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyrettiği belirtildi.
Bu dönemde bazı merkezlerde uzun yılların ekstrem değerlerine ulaşıldığı, yer yer bu değerlerin de aşıldığı vurgulanarak, sıcaklık tablosuna ilişkin şu bilgilere yer verildi:
İL/ İLÇE
Uzun Yıllar Kaydedilen En Yüksek Hava Sıcaklıkları
Cuma ve Hafta sonu Ölçülen En yüksek Sıcaklık
Tarihi
°C
Tarihi
°C
Çanakkale (Merkez)
23.07.2007
39,0
01.07.2017
39,0
Balıkesir (Merkez)
12.06.2001
40,0
30.06.2017
41,6
Manisa (Merkez)
28.06.1982
41,8
30.06.2017
42,1
Aydın (Merkez)
27.07.1987
44,6
02.07.2017
44,8
Kemalpaşa / İZMİR
27.07.1987
41,8
02.07.2017
43,0
Bayındır / İZMİR
19.06.2016
44,8
30.06.2017
45,2
Bayındır / İZMİR
15.07.2016
41,9
02.07.2017
45,6
Tire / İZMİR
20.06.2016
42,9
30.06.2017
44,1
Torbalı / İZMİR
27.07.1987
45,1
02.07.2017
45,8
Seferihisar / İZMİR
23.06.2007
40,0
30.06.2017
40,0
Ayvalık / BALIKESİR
27.07.1987
40,4
01.07.2017
41,3
Edremit / BALIKESİR
26.07.2000
42,8
01.07.2017
43,3
Burhaniye / BALIKESİR
24.07.2007
43,1
01.07.2017
43,2
Akhisar / MANİSA
27.06.2007
43,3
30.06.2017
44,7
Akhisar / MANİSA
30.07.2015
44,7
02.07.2017
45,2
Sarıgöl / MANİSA
17.07.1984
41,2
02.07.2017
41,3
Köprübaşı / MANİSA
26.06.2007
42,1
30.06.2017
42,2
Gölmarmara / MANİSA
27.07.1987
43,2
02.07.2017
45,0
Saruhanlı / MANİSA
27.07.1987
42,0
02.07.2017
44,6
Gördes / MANİSA
27.07.1987
40,5
02.07.2017
42,4
Nazilli / AYDIN
19.07.1973
44,8
02.07.2017
46,3
Didim / AYDIN
15.06.2000
39,5
30.06.2017
39,9
Germencik / AYDIN
07.07.1988
43,3
02.07.2017
43,5
Hafta sonu Ege'de hava sıcaklıkları uzun yıllardır kaydedilen en yüksek değere ulaştı
İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de hafta sonu hava sıcaklıkları rekor kırdı.