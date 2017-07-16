Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi
THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı!
THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'lü klip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'lü klip
WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı
WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başladı

Ege'de sıcaklıklar düşecek, yağış geliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşeceği Ege Bölgesi'nde, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa'da salı günü yağış bekleniyor.

Ege'de sıcaklıklar düşecek, yağış geliyor

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşerken, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa salı günü yağışlı olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika'dan gelen ve perşembe gününden itibaren etkili olan sıcak hava dalgasının etkisini yitirmeye başladığını söyledi.

İzmir'de cuma günü termometrelerin 39 dereceyi gördüğünü belirten Gültekin, kuzeyden gelen yağış sisteminin etkisiyle sıcaklığın düşmeye başladığını ve mevsim normalleri olan 33 dereceye kadar indiğini kaydetti.

Sıcaklıklardaki düşüşün çarşambaya kadar süreceğini bildiren Gültekin, "İzmir'de yarın beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece. Salı günü 29 dereceye kadar düşecek. Salı günü İzmir'de kent merkezi de dahil yağış bekliyoruz. Yağışlar bölgenin kuzeyinde, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa ile İzmir'in kuzey ilçelerinde daha etkili olacak." diye konuştu.

Bölgenin kuzeyinde sıcaklığın mevsim normallerinin 5 derece kadar altına inmesini beklediklerini anlatan Gültekin, güneydeki Aydın'da da uzun yıllar ortalamasının altında değerler görüleceğini ifade etti.

Gültekin, çarşambadan itibaren sıcaklığın tekrar mevsim normalleri civarında seyredeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Muhabir: Halil Şahin


Kaynak: AA
Etiketler; #ege #sıcak hava #meteoroloji #ege bölgesi #izmir #Balıkesir #çanakkale #Manisa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
THY uçağı Kahire'ye acil iniş yaptı!
Sonraki Haber
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.