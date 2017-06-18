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Ege Denizi'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'de deprem meydana geldi.

Ege Denizi'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; saat 15.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

Deprem yerin 8.8 km derinliğinde oldu

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ege denizi #deprme
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