Ege Denizi'de deprem meydana geldi.

Ege Denizi'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; saat 15.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.



Deprem yerin 8.8 km derinliğinde oldu



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