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Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; deprem saat 15.50'de oldu.

Deprem yerin 7,5 km derinliğinde meydana geldi.

ÇORUM DA SALLANDI

Saat 12.19'da Çorum'da da meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #ege denizi #kandilli rasathanesi #çorum
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