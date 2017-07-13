Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; deprem saat 15.50'de oldu.



Deprem yerin 7,5 km derinliğinde meydana geldi.



ÇORUM DA SALLANDI



Saat 12.19'da Çorum'da da meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.8 olarak ölçüldü



ulusal.com.tr