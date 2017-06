Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can veya mal kaybı yok"

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.48'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.



İzmir kent merkezi ve çevresinde hissedilen depremin 9,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



'İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok'



İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can veya mal kaybı olmadığını söyledi.



"İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can veya mal kaybı yok." diyen Saroğlu, görevlendirdikleri AFAD ekibinin İzmir'den Karaburun'a doğru yola çıktığını ifade etti.