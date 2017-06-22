Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can veya mal kaybı yok"

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.48'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

İzmir kent merkezi ve çevresinde hissedilen depremin 9,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

'İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok'

İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can veya mal kaybı olmadığını söyledi.

"İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can veya mal kaybı yok." diyen Saroğlu, görevlendirdikleri AFAD ekibinin İzmir'den Karaburun'a doğru yola çıktığını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ege denizi #AFAD
banner863
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nün 8. günü... Bahçeli'ye cevap verdi
Sonraki Haber
Adana'da IŞİD operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.