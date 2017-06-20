Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 11 yabancı uyruklu kaçak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 11 yabancı uyruklu kaçak yakalandı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum açıklarında görevlendirilen Sahil Güvenlik kurtarma gemisi TCSG-Umut'ta görevli personel, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki "Toprak 1" isimli teknedeki kaçakları fark etti. Durdurulan teknede yapılan aramada Afganistan ve Pakistan uyruklu 11 kaçak yakalandı.



Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen kaçakların sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Bu arada ilçede son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 125 kaçak yakalanırken, bu kişileri para karşılığında Yunan adalarına geçirmeye çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.