İzmir'in Dikili ilçesinde yabancı uyruklu 86 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 86 yabancı uyruklu yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli Mahallesi Hayıtlı mevkisinde bir grup yabancı uyrukluyu tespit etti.



Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için hazırlandıkları belirlenen 76'sı Suriye, 8'i Kongo, 2'si Eritre uyruklu 86 kişi yakaladı.



Çevrede yapılan aramada, bir lastik şişme bot ve tekne motoru ele geçirildi.



Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.