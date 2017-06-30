Kuzey Afrika sıcaklarının ormanlarda yangın riskini artırması nedeniyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ek tedbirler aldı

Kuzey Afrika sıcaklarının yaşandığı Ege Bölgesi'nde orman yangını riskinin yüksek olduğu bölgelerde önlemler artırıldı.



İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, yurt genelinde etkili olan sıcakların Ege'de termometreleri 40 - 45 derece seviyesine çıkardığını, bu ortamda nem oranı düştükçe yangın riskinin de arttığını ifade etti.

Aşırı sıcakların ardından yüzde 10 ile 20 arasında nem oranı beklenmesi üzerine önlemlerin artırıldığını kaydeden Aybal, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile beraber hayata geçirdikleri "Meteoroloji Erken Uyarı Sistemi" (MEUS) aracılığıyla gelen anlık verilere göre organize olduklarını bildirdi.

İzmir ve Manisa'da 2,5 milyon hektarlık alandan sorumlu olduklarını, 161 kara ekibi, 4 helikopter ve 1 amfibi uçakla yangın önleme ve müdahale çalışması yaptıklarını aktaran Aybal, "Bu hafta Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ülkemizi ve bölgemizi etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız değerlendirmeler doğrultusunda mobilize oluyoruz. Bazı ekiplerimizi riskin arttığı bölgelere yönlendirdik. Devriye ve ilk müdahale ekiplerimiz var. Arazöz ve hava ekipleri ile beraber çıkabilecek bir yangına anında müdahale etmek için bekliyoruz." diye konuştu

Orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşın katkısının da önemli olduğuna işaret eden Aybal, son dönemde bu konudaki bilincin artmasının sevindirici olduğunu söyledi.



Aybal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar ateş ya da duman görünce Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nı arayıp bilgi veriyorlar. İhbar bize düşünce önce bölgemizde bulunan 66 yangın kulesindeki görevlilere bilgi veriyoruz. İlave ekip gerekirse yönlendiriyoruz. Yangın Yönetim Merkezi'nde takip ederek ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Araç takip sisteminde olduğu gibi yangınların nereden çıktığını, en yakın ekiplerin hangisi olduğunu görebiliyoruz. Yangında en önemli şey hızlı hareket etmek ve erken müdahale etmek. Gelişen teknoloji de bu konuda bize yardımcı oluyor."

En yüksek riskli bölgelerden olmalarına rağmen çıkan yangınlara müdahale ve kontrol altına alma hızında başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Aybal, Türkiye genelinde görülen bu başarının devam ettirilmesinin vatandaşın desteğiyle mümkün olduğuna dikkati çekti.