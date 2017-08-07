KOCAELİ'de son bir hafta içerisinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarla, düğün, eğlence ve asker uğurlamalarında kullanılan 46 silah ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarla düğün, eğlence ve asker uğurlamalarında kullanılan 4 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 35 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 344 kurusıkı tabanca mermisi, 11 av tüfeği fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.



Ruhsatsız tabanca kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ruhsatsız av tüfeği kullandığı tespit edilen 7 kişiye 3 bin 500 TL, kurusıkı tabanca kullandığı tespit edilen 35 kişiye 31 bin 76 TL olmak üzere toplamda 34 bin 576 TL idari para cezası uygulandı.