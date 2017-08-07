Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarla düğün, eğlence ve asker uğurlamalarında kullanılan 4 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 35 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 344 kurusıkı tabanca mermisi, 11 av tüfeği fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Ruhsatsız tabanca kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ruhsatsız av tüfeği kullandığı tespit edilen 7 kişiye 3 bin 500 TL, kurusıkı tabanca kullandığı tespit edilen 35 kişiye 31 bin 76 TL olmak üzere toplamda 34 bin 576 TL idari para cezası uygulandı.
KOCAELİ'de son bir hafta içerisinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarla, düğün, eğlence ve asker uğurlamalarında kullanılan 46 silah ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarla düğün, eğlence ve asker uğurlamalarında kullanılan 4 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 35 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, 344 kurusıkı tabanca mermisi, 11 av tüfeği fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
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