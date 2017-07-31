Ekonominin gidişatını gösteren dış ticaret rakamları açıklandı. Son 6 aya bakıldığında ithalat, ihracata göre daha hızlı arttı. Bu da dış ticaret açığının yükselmesine sebep oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre en fazla ihracat Almanya'ya, en çok ithalat ise Çin'den yapıldı.

İthalat daha hızlı arttı. Dış ticaret açığı yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2, ithalatı ise yüzde 8,7'ye yükseldi.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 10 artış göstererek 30 milyar 870 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 71,5 oldu.



İhracatta Almanya zirvede... Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Haziran ayında 1 milyar 301 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve İngiltere takip etti.



İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı... Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Haziran ayında 1 milyar 924 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Rusya ve Amerika izledi.





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