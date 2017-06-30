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Elazığ'da cinayet

Oğlu tarafından darp edildiği belirtilen 89 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Elazığ'da cinayet

Elazığ'da oğlu tarafından darp edildiği ileri sürülen 89 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yıldızbağları Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan bir evde yaşayan Karanfil D. oğlu Veli D'den şikayetçi olunca, oğlu evden uzaklaştırma cezası aldı.

Uzaklaştırma cezasına rağmen annesinin evine gelen Veli D. bahçede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve bağırışma seslerinin mahalle sakinleri tarafından da duyulduğu olayın ardından, Veli D. evden ayrıldı.

Evin bahçesine giren mahalle sakinleri anne Karanfil D'yi yerde yatar şekilde buldu. Durumun 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Karanfil D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karanfil D'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopside, Karanfil D'nin darp sonucu öldüğü tespit edildi.
Olayın ardından kaçan Veli D. polis ekiplerince aranıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaşlı kadın #ölü bulundu #Elazığ
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