Elazığ'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Selçuk Can idaresindeki 21 EB 743 plakalı kamyonet, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde karşı yönden gelen Cuma Erol'un kullandığı 21 UA 176 plakalı otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Otomobil sürücüsü ve eşi Fatma Erol ile aynı araçta bulunan 2 yaşındaki Şevval Kaya, kaza yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Fatma Kaya ile kamyonet sürücüsü, kentteki hastanelere kaldırıldı.







