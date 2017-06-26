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Elazığ'da terör operasyonu

Karakoçan ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Elazığ'da terör operasyonu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Yeşilbelen köyü kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Helikopterle kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 2 yaralı askerden biri müdahaleye rağmen şehit oldu.

Bölgedeki operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör operasyonu #şehit #pkk #Elazığ
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