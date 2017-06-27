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Elazığ'da terör operasyonu

Karakoçan ilçesinde devam eden operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da terör operasyonu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç-49 Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda arazi taraması esnasında bir teröristin ölü olarak silahıyla ele geçirildiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ
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