Elazığ'da meydana gelen 3 trafik kazasında bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen 3 trafik kazasında bir kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde İhsan Öztürk (46) yönetimindeki traktör, devrildi. Kazada ağır yaralanan Öztürk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.



Güney Çevre Yolu Kekliktepe üst geçidi altında ise Aydın Akbulut (52) idaresindeki 23 EU 914 plakalı otomobil ile Abdullah Çetin'in (41) kullandığı 34 CCR 84 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerle Şükran Akbulut ve Zeynep Çevik, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Elazığ-Diyarbakır yolu Kuyulu mevkisinde de sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 47 PH 454 plakalı hafif ticari araçla 23 DH 077 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.