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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü

Maden ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü

Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cemal Tiryaki (50) idaresindeki 34 BF 9885 plakalı otomobil, Karataş mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan yola savrulan Tiryaki, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tiryaki'nin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #maden ilçesi #Elazığ
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