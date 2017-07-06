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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 25. kilometresinde kent merkezine doğru seyir halindeki Burak Sekin (26) idaresindeki 23 ED 201 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Sekin ile Burcu Sekin, Fatih, Gülsüm ve Yusuf Fırat Özdemir yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralılardan sürücü Burak ve Burcu Sekin'in İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in akrabaları olduğu ifade edildi.





 


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ #trafik kazası
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