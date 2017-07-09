Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili oldukları gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir kişinin silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 5 Temmuz'da 1. Harput Caddesi ile Şehit Binbaşı Sabri Sokağı'nın kesiştiği noktada meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturma yürüten emniyet güçleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.



Zanlılarla birlikte bir av tüfeği de ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.