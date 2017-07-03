Karakoçan ilçesinin 4 köy ve 4 kırsal mahallesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 4 köy ve 4 kırsal mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.



Valilikten yapılan açıklamada, Çan köyü bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için icra edilen operasyon nedeniyle Çan, Karaçan, Kuşbayırı ve Sarıhan köyleri ile Kubatlı, Aktoprak, Gölçukuru ve Doğançukuru mahallelerinde 26 Haziran'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.