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3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon

Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Elazığ, Diyarbakır ve İstanbul'da önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 3 zanlıya ise ev hapsi uygulandı. Diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay
Önceki gün uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Elazığ, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Elazığ'da 6, İstanbul'da 1 ve Diyarbakır'da 2 olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ #operasyon #uyuşturucu
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