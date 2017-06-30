Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Elazığ, Diyarbakır ve İstanbul'da önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.



İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 3 zanlıya ise ev hapsi uygulandı. Diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.



Olay

Önceki gün uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Elazığ, İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Elazığ'da 6, İstanbul'da 1 ve Diyarbakır'da 2 olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.