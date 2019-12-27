Elazığ Valisi'nden deprem açıklaması

Vali Kaldırım, depremde can kaybı olmadığını söyledi.

İlçe merkezinde olumsuzluk yaşanmadığını dile getiren Kaldırım, "Can kaybı ve herhangi olumsuz durum yok. AFAD, Kızılay, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri köylere sevk edildi." dedi.

Bu kapsamda koordinasyon kurulunda gelişmeleri takip ettiklerini bildiren Kaldırım, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını ancak tedbirli olmalarını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, ilçede bazı okullarda öğrenciler okulun bahçesine çıkarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

Son verilere göre en büyüğü 3,8 büyüklüğünde 12 artçı sarsıntı meydana geldi.

Öte yandan kent merkezinde de itfaiye ekipleri deprem nedeniyle binaların dış cephesinden kopan beton parçalarını herhangi bir tehlike oluşturmaması için temizliyor.

Elazığ Sivrice Belediye Başkanı Gündoğan: Depremde şu ana kadar can kaybı yok

Elazığ'ın Sivrice Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, ilçede meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çok şükür şu ana kadar can kaybı yok. Köylerde hasar tespit çalışması devam ediyor." dedi.

Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede saat 10.02'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından Belediye ekiplerinin köylerde hasar tespit çalışması yaptığını söyledi.

"Çok şükür şu ana kadar can kaybı yok. Ciddi bir hasar oluşmadı. Köylerde hasar tespit çalışması devam ediyor. İlçe merkezinde de ciddi bir sıkıntı yok. Deprem yaşandığı için vatandaşlar panik halinde. Artçı depremler oluyor." diyen Gündoğan, ekiplerin çalışmasının sürdüğünü bildirdi.