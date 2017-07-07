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Elektrik akıma kapılan genç öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Elektrik akıma kapılan genç öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede elektrikçilik yapan Gökhan Yaman, arıza tamiri için Kavakköy beldesinde bir eve gitti.

Yaman, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin, gelecek hafta için evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elektrik akıma kapılan genç öldü #çanakkale
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