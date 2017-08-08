İşlediği suçtan dolayı mahkeme kararıyla ayak bileğine "elektronik kelepçe" takılan E.M, yaklaşık 5 aydır 90 metrekarelik evinde cezasını tamamlayacağı günü bekliyor.

Mahkeme kararıyla, "taksirle adam öldürmek" suçundan ayak bileğine "elektronik kelepçe" takılan E.M, ev hapsi nedeniyle yaklaşık 5 aydır 90 metrekarelik evinde yaşamını sürdürüyor.



Günlük yaşamının büyük bölümünü küçük kızıyla oynayarak ve ona yemek yaparak geçiren üç çocuk babası E.M, sosyal yaşamı ise cep telefonu üzerinden takip ediyor. E.M, günün en mutlu anlarını evi geçindiren eşinin ve çocuklarının akşam eve dönmesiyle yaşıyor.



Mahkeme süreci devam eden E.M, cezasını tamamlayacağı ve 90 metrekarenin dışına adım atabileceği günün hayalini kuruyor.



Evinin sınırları dışına çıkmayı asla düşünmediğini ve bunu hiç denemediğini anlatan E.M, sadece bir kez oyun oynarken evin dışına çıkan kızını yakalayabilmek için evinden ayrıldığını, sonrasında hemen eve döndüğünü belirtiyor.



Mahkemenin elektronik kelepçe kararıyla cezaevine düşmekten kurtulduğunu belirten E.M, "Bunu olumlu bir fırsat olarak görüyorum. Bu zaman dilimi, hatalarımdan ders çıkardığım ve cezam bittikten sonra yapacaklarımı planladığım bir süreç oldu." ifadesini kullandı.



Konutta elektronik kelepçe



İnfaz süresince 24 saatini ev hapsinde geçirme cezası alanların kontrolleri, elektronik kelepçe uygulamasıyla rahatlıkla yapılabiliyor.



Ayak bileğine takılan ve vücut ısısına duyarlı kelepçenin sabitlenmesinde, su geçirmez ve tek kullanımlık klipsler kullanılıyor. Konuta kurulumu yapılan alıcı ünite, harekete duyarlı ve yerinden oynatıldığında Elektronik İzleme Merkezi’ne uyarı gönderiyor. Alıcı üniteye tanımlanan alanın dışına çıkıldığında kelepçe izleme merkezine sinyal gidiyor. İhlal üzerine merkezde tutanak tutularak denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderiliyor.



Sanık ya da şüpheli, yapmış olduğu ihlali geçerli bir mazeretle belgelendiremezse dosyası kapatılarak mahkemeye sunuluyor. Ev hapsi alan kişinin olağanüstü durum sayılabilecek cenaze, hastane ve buna benzer durumları belgelendirdiği takdirde mazeret olarak komisyonca kabul görülürse, konutu terk etmesi ihlal olarak değerlendirilmiyor.