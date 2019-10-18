Elindeki silahla köprüyü trafiğe kapattı
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi otomobilini yolun ortasında durdurdu. Elindeki silahla köprüden geçen araçların geçişini engelledi. Polis tarafından ikna edilen kişi teslim oldu
YURT 18.10.2019, 14:43
Önce otomobilini yolun ortasında durdurdu sonra elindeki silahla geçen araçların geçişini engelledi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına giden bir kişi otomobilini yolun ortasında durdurup araçtan indi.
Söz konusu kişi elindeki silahla Araçların geçişini engelledi.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle köprü, çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay nedeniyle köprüde uzun araç kuyrukları oluştu.
Polisler tarafından ikna edilen kişi elindeki silahı denize atarak teslim oldu.
Köprü trafiğe açılırken, alkollü olduğu öğrenilen şahıs emniyete götürüldü.
ulusal.com.tr
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