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Elma depoda 2, markette 7 lira

Karaman'da bu yıl elma rekoltesi yüksek olmasına rağmen, soğuk hava depolarından 2 liraya alınan elma, piyasada 7 liraya satılıyor. Bu durumdan üretici de, tüketici de zarar görüyor.

YURT 28.12.2019, 19:07
Elma depoda 2, markette 7 lira

Türkiye'nin elma üretim merkezlerinden Karaman'da elma hasadı sona erdi. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram çok iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Ancak gelecek pek iyi gözükmüyor.

Bu yıl elma üretim miktarı çok yüksek olduğu halde, bu durum tüketici fiyatlarına yansımadı. Soğuk hava depolarından 2 liraya alınan elma, marketlerde ve piyasada tüketiciye 7 liraya satılıyor. Bu durum hem üreticiye, hem de tüketiciye zarar veriyor.

Bayram, elmada en büyük sorunun pazarlama sorunu olduğunu, aradaki fiyat farkının kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Karaman Ticaret Borsası Başkanı Ekrem Çavaş da, elmanın depolarda bekledikçe maliyetinin arttığına dikkat çekti. Bu nedenle hükümetin ihracat teşviğini aylar sonra değil şimdi vermesini istedi.

Karaman'da 210 bin dekarda 12 milyon elma ağacı bulunuyor. Bu yıl Karaman'da üretilen elmanın 100 bin tonu ihraç edilerek dünya sofralarını süsledi.

ulusal.com.tr
 

#elma #karaman
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